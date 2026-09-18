Москва18 сен Вести.Американский предприниматель и один из крупнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт покидает пост председателя совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway. Об этом сообщает телеканал CNBC.

96-летний миллиардер возглавлял инвестиционную империю Berkshire Hathaway на протяжении нескольких десятилетий, превратив ее в один из самых дорогих и влиятельных конгломератов в мире.

Подробности о преемнике Баффетта на этом посту и точных сроках его ухода будут объявлены позднее.