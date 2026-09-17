Американский бизнесмен Боули покидает руководство "Челси" спустя четыре года Лондонский "Челси" объявил об уходе Боули из руководства клуба

Москва17 сен Вести.Американский бизнесмен Тодд Боули покинул пост председателя совета директоров английского "Челси", он продаст свою долю в футбольном клубе. Об этом сообщила пресс-служба лондонской команды.

Долю Боули, а также долю другого совладельца Марка Уолтера выкупит дочерняя структура инвестиционной компании Clearlake, которая в результате сделки получит полный контроль над клубом.

По версии иностранных СМИ, причина ухода Боули кроется в затяжном конфликте с главой Clearlake Бехдадом Эгбали из-за расхождений в видении клуба, а также в провальной трансферной политике, в результате которой, например, "Челси" отдал в аренду Рахима Стерлинга.

Газета The Telegraph пишет, что отношения функционеров дошли до "точки кипения", и первоначально сам Боули пытался выкупить долю Clearlake, а не наоборот, так что нынешняя продажа выглядит скорее как его поражение в этом противостоянии, чем добровольный уход.

"Челси" перешел под управление консорциума BlueCo, одним из основателей которого является Боули, 28 мая 2022 года. До этого клубом на протяжении почти 20 лет владел российский бизнесмен Роман Абрамович, вынужденный продать "Челси" из-за санкций, введенных против него после начала специальной военной операции на Украине.

За время руководства Боули "Челси" выиграл два трофея. В 2025 году клуб стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что бывший владелец "Челси" Кен Бейтс, продавший клуб Абрамовичу в 2003 году, скончался в возрасте 94 лет.