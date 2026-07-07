Основатель ВЭФ Шваб потребовал расследовать инцидент с прослушкой в его доме

Bloomberg: в доме основателя ВЭФ обнаружили прослушку Основатель ВЭФ Шваб потребовал расследовать инцидент с прослушкой в его доме

Москва7 июл Вести.Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб потребовал открыть уголовное дело после обнаружения подозрительного устройства в его домашнем офисе в Женеве, сообщило Bloomberg.

По данным агентства, оборудование было найдено в ходе плановой проверки безопасности в частной резиденции Шваба, расположенной недалеко от здания штаб-квартиры ВЭФ.

Заявление, направленное Швабом, составлено в отношении неизвестных лиц.

Основатель ВЭФ покинул организацию весной 2025 года, после 54 лет работы, на фоне разногласий с действующим руководством форума.

Созданный Клаусом Швабом в 1971 году Всемирный экономический форум является международной площадкой для взаимодействия представителей государства и бизнеса. В состав организации входят порядка 1 тысячи крупных компаний и организаций из разных стран.