Москва2 маяВести.Суд отправил заместителя председателя ВЭБ.РФ, члена совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Артема Довлатова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, под домашний арест на два месяца, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Решение суда вступит в силу 5 маяуточняет агентство
В отношении Довлатова возбуждено уголовное дело. Следственные действия по нему велись 27 апреля.
По данным источника РБК, уголовное дело касается событий 2016 года.
Довлатов работает заместителем председателя ВЭБ.РФ с декабря 2020 года. Является членом совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.