Суд отправил замглавы ВЭБа Довлатова под домашний арест Зампред ВЭБа Довлатов отправился под домашний арест

Москва2 мая Вести.Суд отправил заместителя председателя ВЭБ.РФ, члена совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Артема Довлатова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, под домашний арест на два месяца, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Решение суда вступит в силу 5 мая уточняет агентство

В отношении Довлатова возбуждено уголовное дело. Следственные действия по нему велись 27 апреля.

По данным источника РБК, уголовное дело касается событий 2016 года.

Довлатов работает заместителем председателя ВЭБ.РФ с декабря 2020 года. Является членом совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.