Французский актер Дени прибег к эвтаназии в 43 года

Актер Арно Дени воспользовался эвтаназией из-за осложнений при лечении грыжи Французский актер Дени прибег к эвтаназии в 43 года

Москва22 сен Вести.Французский актер Арно Дени решил добровольно уйти из жизни в 43 года. Об этом сообщает Agence France-Presse. Журналисты поясняют, что артист пошел на крайние меры после операции по удалению паховой грыжи, которая привела к осложнениям.

Французский актер Арно Дени, получивший тяжелую инвалидность после установки импланта для лечения грыжи, во вторник подвергся эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет отмечает AFP

Уточняется, что в июле 2023 года Дени удалили правостороннюю паховую грыжу и установили полипропиленовый имплантат.

19 августа 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии. Согласно документу, на добровольный уход из жизни имеют право любой совершеннолетний гражданин Франции, страдающий от неизлечимого заболевания, при котором испытывает невыносимые физические страдания. Кроме того, человек должен находиться в сознании и самостоятельно принять решение об эвтаназии.