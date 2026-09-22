В Греции во время процедуры плазмафереза умер певец Йоргос Мазонакис

Популярный певец умер во время процедуры плазмафереза в Греции В Греции во время процедуры плазмафереза умер певец Йоргос Мазонакис

Москва22 сен Вести.Во время процедуры плазмафереза в частной клинике в Афинах сердце греческого певца Йоргоса Мазонакиса остановилось. Артиста доставили в больницу, но реанимация не помогла. Врачи констатировали смерть 9 сентября, сообщает издание Need To Know.

Уточняется, что артисту было 54 года.

В публикации говорится, что сеанс плазмафереза продолжался около 42 минут. Врачи клиники заявили, что Мазонакис потерял сознание во время установки катетера.

В отношении супругов Иоанны Гаки и Илиаса Теодоропулоса, владельцев клиники, были выдвинуты обвинения в создании опасности, повлекшей смерть. Точная причина смерти пока не была установлена, проводится экспертиза. Однако семья певца потребовала ужесточить обвинение до убийства с возможным умыслом.

По данным портала, прощание с Мазонакисом состоялось 14 сентября.

Ранее британский блогер и бизнесмен нигерийского происхождения Иго "Tiny" Убирибо умер после процедуры по увеличению полового члена в Таиланде.