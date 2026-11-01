Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу, его госпитализировали

Режиссер Майкл Манн госпитализирован в Лос-Анджелесе из-за случайного выстрела Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу, его госпитализировали

Москва1 ноя Вести.Американский кинорежиссер, сценарист, двукратный лауреат премии "Эмми" Майкл Манн доставлен в больницу после случайного выстрела из собственного оружия.

Об этом сообщает новостной портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 31 октября на территории одного из городских стрельбищ.

По информации портала, 83-летний постановщик пострадал, когда пытался убрать пистолет в кобуру, самопроизвольно выстрелив себе в ногу.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы и полиция зафиксировали у Манна огнестрельное ранение ноги, после чего кинематографиста отвезли в клинику.

Он получил широкую известность благодаря работе над культовыми картинами, среди которых "Последний из могикан", "Охотник на людей", "Схватка".

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