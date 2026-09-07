Москва7 сен Вести.Актер и режиссер Роб Райнер посмертно удостоен премии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале "Медведь".

Также на победу в номинации претендовали Майкл Джей Фокс и Бретт Голдштейн за сериал "Терапия", Хэмиш Линклейтер, сыгравший в сериале "Бухта вдов", Кристофер Макдональд за роль в сериале "Хитрости" и Коннор Сторри за шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

Награду от имени Райнера получила подруга семьи, телеведущая Венди МакЛендон-Кови. Во время вручения гости встали со своих мест и почтили память режиссера аплодисментами.

Роб Райнер стал известен в качестве режиссера благодаря кинокартинам "Останься со мной" и "Когда Гарри встретил Салли". Ранее он был удостоен "Эмми" как актер второго плана за роль в сериале "Все в семье".

В декабре прошлого года Роба Райнера и его супругу Мишель Сингер-Райнер обнаружили убитыми в их собственном доме. На телах присутствовали рваные раны, похожие на удары ножом. Позднее по обвинению в убийстве пары был задержан младший сын Райнера Ник.