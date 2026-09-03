Злоумышленник выстрелил в директора киевской клиники более 20 раз

Неизвестный более 20 раз выстрелил в директора клиники в Киеве Злоумышленник выстрелил в директора киевской клиники более 20 раз

Москва3 сен Вести.Неизвестный мужчина совершил покушение на 71-летнего директора клиники репродуктологии, когда тот выходил из автомобиля около больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале киевской полиции.

Согласно этой информации, инцидент произошел 3 сентября около 10.00 по московскому времени в Святошинском районе Киева. Злоумышленник выстрелил в директора клиники более 20 раз.

В Киеве мужчина в упор расстрелял директора столичной клиники репродуктологии… Произвел более 20 выстрелов в 71-летнего мужчину, который только вышел из салона автомобиля сказано в сообщении

По информации сотрудников полиции, потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, ведется операция по задержанию стрелявшего.

Ранее 2 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками двух спецслужб.