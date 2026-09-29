Москва29 сен Вести.Директора инженерной службы New York Times Games Джонатана Маккинси застрелили на парковке в Калифорнии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 26 сентября около 15:08 на парковке спортивного комплекса Dublin Sports Grounds в городе Дублин. 40-летнего Маккинси обнаружил полицейский. На теле одного из топ-менеджеров NYT было несколько огнестрельных ранений. От полученных травм он скончался на месте.

По подозрению в его убийстве неподалеку от места преступления были задержаны 77-летние Шоуюн Чжан и Шили Чэнь – тесть и теща погибшего. Супругов отправили в тюрьму Санта-Рита. Возможный мотив их поступка пока не раскрывается.

Американский новостной сайт SFGATE в свою очередь отметил, что за последний год Маккинси и его супруга участвовали в нескольких судебных разбирательствах. Например, в октябре 2025 года она запросила выдать запрет на приближение мужа, а спустя два месяца с аналогичным ходатайством обратился сам топ-менеджер NYT. Он же подал на развод. После этого супруги начали спорить об опеке над общим ребенком.

Днем ранее сообщалось, что трое человек погибли, а еще четверо получили ранения при стрельбе в стриптиз-клубе в Детройте (штат Мичиган, США).