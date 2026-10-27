Сын японского миллиардера погиб при загадочных обстоятельствах Неизвестные убили сына японского миллиардера Кэнсина Осимы на парковке в Лаосе

Москва27 окт Вести.В Лаосе скончался сын японского миллиардера Кэнсина Осимы Йосихито Осима, ранее занимавший должность директора Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO). Компания сообщила об этом в публикации на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ), на это обратило внимание издание Tokyo Reporter.

От имени руководства и всех сотрудников компания хотела бы выразить глубочайшие соболезнования и разделить скорбь вместе с близкими и родными погибшего... Мы хотели бы выразить соболезнования и вознести молитвы об упокоении его души говорится в заявлении

Причину смерти в тексте не указали, а сам пост впоследствии был удален. Ни местные средства информации, ни правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.

Однако согласно посту в Facebook Жозефа Акаравонга, лаосского активиста, живущего в изгнании во Франции, смертельный инцидент произошел примерно в 21:10 14 октября на территории жилого комплекса в пределах города. Акаравонг разместил запись с камер видеонаблюдения, где, как утверждается, видно, что неизвестные нападавшие застрелили Осиму на парковке.

LALCO - это финансовый лизинговый оператор со штаб-квартирой в столице Лаоса Вьентьяне, предоставляющий услуги аренды автомобилей и мотоциклов, основная часть которых — японские марки.

В том же заявлении говорится о кадровом решении: директором LALCO назначена Юрико Осима, супруга Кэнсина Осимы, который занял должность старшего консультанта.