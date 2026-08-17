Продюсер "Пиратов Карибского моря" обсуждает с Деппом съемки в шестой части

Продюсер "Пиратов Карибского моря" обсуждает с Деппом съемки в шестой части Продюсер "Пиратов Карибского моря" обсуждает с Деппом съемки в шестой части

Москва17 авг Вести.Продюсер франшизы "Пираты Карибского моря" Джерри Брукхаймер сообщил, что ведет переговоры с американским актером Джонни Деппом по поводу его возможного участия в шестом фильме серии.

Работа над сценарием уже ведется работа, и Брукхаймер рассчитывает, что переговоры удастся завершить положительно, сообщает Deadline.

По словам продюсера, шестой фильм задуман как перезапуск проекта, и он хотел бы видеть в картине Деппа. Брукхаймер добавил, что возвращение артиста во франшизу обсуждается давно.

В настоящий момент точные даты производства фильма и состав съемочной группы не раскрываются, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Депп сыграет главную роль в экранизации "Мастера и Маргариты".