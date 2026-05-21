Deadline: режиссер Майкл Бэй снимет фильм о спасении двух пилотов США в Иране

Москва21 мая Вести.Американский режиссер Майкл Бэй намерен снять художественный фильм, основанный на операции по спасению двух пилотов Соединенных Штатов, потерпевших крушение в Иране. Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на источники.

По информации журналистов, фильм будет поставлен по мотивам книги писателя Митчелла Зукоффа, которая выйдет в 2027 году.

Киностудия Universal Pictures и режиссер Майкл Бэй объединились, чтобы рассказать героическую историю о недавней операции по спасению двух пилотов в Иране следует из публикации

Майкл Бэй ранее выступил режиссером таких фильмов, как "Армагеддон", "Перл-Харбор", "Плохие парни", "Трансформеры", "Судная ночь" и других.

Истребитель F-15E Strike Eagle, принадлежащий Военно-воздушным силам США, был сбит в Иране 3 апреля. Оба пилота успешно катапультировались, одного из них эвакуировали американские военные. При этом о местонахождении второго летчика некоторое время ничего не было известно. 5 апреля появилась информация, что американский спецназ обнаружил второго пилота и начал спасательную операцию. По информации портала Axios, операция была проведена специализированным подразделением при воздушной поддержке.