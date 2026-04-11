Голованов: если бы операция США по эвакуации удалась, то они показали бы пилотов

Москва11 апр Вести.Если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого истребителя-бомбардировщика F-15E в Иране удалась, то американцы показали бы видео со спасенными пилотами. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал политический обозреватель Роман Голованов.

По мнению эксперта, любые успехи США всегда снимают со всех ракурсов, и, если бы операция действительно удалась, американцы распространили бы снимки спасенных пилотов, как сделали с фотографиями, сделанными во время операции в Венесуэле, на которых президент страны Николас Мадуро был запечатлен в наручниках.

Когда Иран впервые озвучил, что операция США по спасению своих пилотов не удалась и была сорвана, и вся опер-группа была уничтожена, в этот момент США и выкладывают видеоролик с подтверждением якобы о спасении пилота, но ни о каком спасении в видеоролике не идет речь. Любые грандиозные успехи США всегда снимают вот со всех ракурсов, и потом из этого делается целая большая голливудская картина. То есть по-другому они не умеют. И когда есть что показать, они бы по-любому показали пилота. Мы все прекрасно помним фотографии Мадуро в наручниках в 10 разных локациях, [свидетельствующие] об успехе операции заявил Голованов

3 апреля над территорией Ирана был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне усугубления обстановки в регионе. Сообщалось, что первого члена экипажа истребителя спасли 3 апреля, а второй летчик провел целый день на иранской территории, имея при себе лишь пистолет, маяк и средство связи.

Ранее сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко заявил, что Голливуд превратит историю с эвакуацией экипажа сбитого американского истребителя из Ирана в готовый сценарий для фильма.