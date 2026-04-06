Москва6 апр Вести.Голливуд превратит историю с эвакуацией экипажа сбитого американского истребителя из Ирана в готовый сценарий для фильма, заявил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко в интервью информационной службе "Вести".

По мнению сенатора, Голливуд будет максимально использовать факт о проведении операции по эвакуации летчиков сбитого истребителя F-15E Strike Eagle, чтобы продемонстрировать, что США спасли своих военных от неминуемой гибели.

Плюс один теперь есть голливудский сценарий спасения летчиков. Я думаю, что максимально Голливуд будет использовать этот факт о том, что был сбит летчик, о том, что проводилась такая операция по эвакуации пилотов… Когда эвакуировали сначала первого пилота, второй пилот – это уже больше инженер по вооружению, который наводит на цель ракеты, и все вооружение, которое работает у самолета, оно как раз идет через него, его тоже эвакуировали, ну, по крайней мере, так говорят… По крайней мере, сейчас в Америке рассказывают о том, что она выкурила своих пилотов и спасла их от неминуемой гибели заявил Василенко

3 апреля над территорией Ирана был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне усугубления обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что первого члена экипажа истребителя спасли 3 апреля, а второй летчик провел целый день на иранской территории, имея при себе лишь пистолет, маяк и средство связи.