Москва14 авгВести.Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали аутизм. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на слова артиста, прозвучавшие во время запуска его модного бренда в Лондоне.
Уильямс отметил, что продолжает сталкиваться с навязчивыми мыслями и старается справляться с ними с помощью творчества.
Уильямс признался, что ему диагностировали "немного аутизма", и рассказал, что по-прежнему страдает от "навязчивых мыслей"говорится в материале
52-летний певец ранее рассказывал о диагностированном у него синдроме дефицита внимания и гиперактивности, а также синдроме Туретта.
Ранее артист также неоднократно сталкивался с проблемами, связанными с употреблением наркотиков и алкоголя, а также проходил реабилитацию.