Робби Уильямс рассказал, что у него нашли "немного аутизма" Робби Уильямс признался, что страдает аутизмом

Москва14 авг Вести.Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали аутизм. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на слова артиста, прозвучавшие во время запуска его модного бренда в Лондоне.

Уильямс отметил, что продолжает сталкиваться с навязчивыми мыслями и старается справляться с ними с помощью творчества.

Уильямс признался, что ему диагностировали "немного аутизма", и рассказал, что по-прежнему страдает от "навязчивых мыслей" говорится в материале

52-летний певец ранее рассказывал о диагностированном у него синдроме дефицита внимания и гиперактивности, а также синдроме Туретта.

Ранее артист также неоднократно сталкивался с проблемами, связанными с употреблением наркотиков и алкоголя, а также проходил реабилитацию.