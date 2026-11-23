На Канье Уэста подали в суд из-за нарушения авторских прав на песню Vultures Канье Уэста обвинили в нарушении авторских прав на песню Vultures

Москва23 ноя Вести.Американский рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре скандала в США из-за нарушения авторских прав на композицию Vultures, которую он выпустил совместно с исполнителем Ty Dolla $ign, сообщает РИА Новости.

Продюсеры Джаред Дил и Марлон Бэрроу обратились в суд с требованием изъять или уничтожить исходные записи трека, обвинив Уэста в незаконном использовании их композиции Joint 2, созданной еще в 2018 году.

Как следует из иска, Бэрроу отправил Ty Dolla $ign запись в формате MP3 в текстовом сообщении для ознакомления. При этом продюсер намеренно не передавал качественные исходные аудиофайлы до заключения письменного соглашения, которое так и не было подписано.

Однако части этой композиции, по утверждению истцов, появились в песне Vultures, которая выходила в разных версиях в виде синглов и на альбомах с ноября 2023 года по февраль 2024 года, включая альбом Vultures 1.

Продюсеры, подавшие иск, утверждают, что их указали в создании песни, но не заплатили и не упомянули в титрах, а попытки урегулировать спор успехом не увенчались.

Истцы утверждают, что вышеупомянутый трек набрал более 130 млн прослушиваний на Spotify, выручка от мерча Vultures превысила $100 млн, а от билетов на прослушивания альбома - $12 млн.

Истцы требуют изъять и уничтожить записи, запретить распространение музыки и взыскать компенсацию за ущерб, а также прибыль, в том числе по $150 тыс. за каждый доказанный эпизод умышленного нарушения прав.

Между тем концерт Уэста в Стамбуле установил мировой рекорд по количеству зрителей: на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 30 мая собрались 118 тыс. человек.

До этого на первом месте по посещаемости стадионного концерта значилась британская группа Coldplay.