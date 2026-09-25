Москва25 сен Вести.Лишить американскую певицу Пинк статуса посла доброй воли по защите детей ЮНИСЕФ предложил актер Хавьер Бардем. Петицию с таким предложением он разместил на своей странице в одной из соцсетей.

В поддержку петиции уже собрано более 190 тысяч подписей.

Я не могу работать с теми, кто оправдывает или поддерживает геноцид объяснил свой призыв против Пинк Бардем

Известный своей пропалестинской позицией Бардем разместил открытое письмо в соцсети после критики со стороны Пинк рэпера Маклемора. Во время турне Эда Ширана рэпер со сцены призвал к освобождению Палестины. Пинк назвала это выступление пропагандой, написав пост о борьбе с антисемитизмом. Она также предложила посетителям концерта потребовать возврата денег за купленные билеты на выступление Эда Ширана и Маклемора на одной сцене.

Теперь против самой Пинк развернута кампания, организаторы которой считают ее взгляды несовместимыми с высокими стандартами нейтралитета и сострадания, гармонии и защиты детей, которые ожидаемы от ЮНИСЕФ.

Быть любимой всеми — это работа клоуна отреагировала Пинк мемом на критику

ЮНИСЕФ пока никаких заявлений по этому вопросу не делал.

Эд Ширан извинился за произошедшее и исключил Маклемора из своего тура, что уже привело к снижению сборов в ходе выступлений артиста,. Ирландская радиостанция сняла песни Ширана из ротации в эфире из-за расхождений по палестинскому вопросу.

Артисты должны использовать свои платформы не только для развлечения, но и для поддержки важных социальных вопросов, заявил о правах на собственную позицию рэпер Бен Хаггерти (Macklemore).