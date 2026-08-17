Москва17 авгВести.Бывший премьер Канады Джастин Трюдо, размахивая винтузом, станцевал вместе с американской певицей Кэти Перри под новую песню своего сына Ксавье в хозяйственном магазине. Соответствующее видео опубликовано на странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Ксавье Трюдо.
Судя по всему, эти кадры были сняты самой Кэти Перри. На видео запечатлено, как экс-премьер Канады, услышав песню 18-летнего сына по радио в магазине, начал отплясывать с товарами для дома в руках. Также в кадре на несколько мгновений появилась и пританцовывающая певица.
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман в октябре прошлого года. У 54-летнего политика трое детей, его брак распался в 2023 году. У 41-летней певицы есть дочь от предыдущих отношений с британским актером Орландо Блумом.
Трюдо объявил о решении уйти в отставку в январе 2025-го.