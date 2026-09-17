Пашинян опубликовал грустное видео под песню Ваенги после своего расставания Пашинян опубликовал видео под песню Ваенги после расставания с Акопян

Москва17 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео, которое привлекло внимание общественности. В ролике глава армянского правительства сидит в комнате в шляпе и несколько секунд молча смотрит в камеру, пока звучит песня Елены Ваенги "Снова стою одна". Затем Пашинян улыбается и складывает пальцы в форме сердца — жест, который он регулярно использует в публичных выступлениях и постах.

Публикация, возможно, появилась на фоне новостей о завершении его отношений с Анной Акопян. В феврале она объявила о расставании, а позднее сообщила, что покидает правительственную резиденцию и переезжает в другое жилье. Акопян уточнила, что их гражданский брак завершен. Пара была вместе более 27 лет и воспитывает четверых детей, однако официально их отношения зарегистрированы не были.

Ранее Пашинян опубликовал видео под песню Queen "We Are the Champions" после победы своей партии на парламентских выборах.