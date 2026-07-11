Премьер Армении в суде требует от бывшей сторонницы извинений за оскорбления

Пашинян потребовал извинений от бывшей соратницы, назвавшей его мразью Премьер Армении в суде требует от бывшей сторонницы извинений за оскорбления

Москва11 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен судиться с экс-депутатом из фракции "Мой шаг" (фракция Пашиняна) Софии Овсепян за оскорбления. Информация об иске содержится на сайте судебных актов Datalex.

Обязать ответчика… в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу публично принести извинения истцу... со следующим текстом: "Я, София Азатовна Овсепян, прошу прощения у Никола Пашиняна за то, что назвала его "мразью" в опубликованной на новостном сайте ... статье под заголовком "Эту мразь я знаю давно - знала, как он нарисует цифры говорится в тексте иска

Кроме публичных извинений, Пашинян требует от Овсепян компенсации в общей сумме 6 млн драмов (около 1,2 млн рублей).

Овсепян была избрана депутатом парламента седьмого созыва по избирательному списку блока "Мой шаг", возглавляемого Пашиняном, в ходе досрочных выборов 9 декабря 2018 года, а в начале 2021-го ушла из фракции, став беспартийным депутатом.