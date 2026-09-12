Видео встречи Путина и Моди в Индии сопроводили песней "Матушка-земля"

Власти Индии показали кадры встречи Путина и Моди под песню "Матушка-земля" Видео встречи Путина и Моди в Индии сопроводили песней "Матушка-земля"

Москва12 сен Вести.Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщил ТАСС.

Ролик размещен в Instagram*. В качестве музыкального сопровождения была использована песня "Матушка-земля".

На видео показаны встреча Путина и Моди, а также момент, когда индийский премьер передает российскому президенту издание древнеиндийского трактата "Тируккурал" на русском языке.

В ролик также вошли кадры с промышленной выставки "Иннопром".

Ранее в Индии разлетелось видео, где Путин пожимает руку бортпроводнице на трапе самолета. Отмечалось, что она регулярно сопровождает российского лидера в поездках.

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