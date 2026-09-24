Ермолаев рассказал о тяжелом состоянии его гражданской жены после взрыва

Пострадавшая при взрыве в Монако гражданская жена Ермолаева потеряла обе ноги Ермолаев рассказал о тяжелом состоянии его гражданской жены после взрыва

Москва24 сен Вести.Гражданская жена украинского предпринимателя Вадима Ермолаева Анна Насобина остается в тяжелом состоянии после теракта в Монако. Женщина лишилась обеих ног, ей предстоит несколько операций и длительная реабилитация, заявил Ермолаев французскому изданию Monaco-Matin.

Сегодня ее жизни уже ничего не угрожает. Но степень ее травм серьезная, а ущерб - обширный приводит издание слова Ермолаева

Предприниматель утверждает, что ему самому стало "намного лучше", но он до сих пор лечится от многочисленных ожогов ног, живота и рук и "неоднократно посещает больницу".

Пострадавший при взрыве 13-летний сын Ермолаева и Насобиной смог вернуться в школу в сентябре.

Взрыв у дома семьи в Монако произошел 29 июня. Подозреваемая в проведении теракта украинка Анастасия Березовская найдена по записям видеокамер, но уже 6 июля ее обнаружили мертвой под Киевом.

Ермолаев считает покушение заказным в интересах частного заказчика. Предприниматель заявил, что его пытались подорвать редкой взрывчаткой, которую имеет только Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.