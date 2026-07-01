Дочь экс-зампрокурора Украины лишилась конечностей при теракте в Монако

В результате взрыва в Монако серьезно пострадала дочь экс-зампрокурора Украины Дочь экс-зампрокурора Украины лишилась конечностей при теракте в Монако

Москва2 июл Вести.В результате теракта в Монако серьезные ранения получила дочь экс-зампрокурора Днепропетровской области Анна Насобина.

Как сообщает издание Nice-Matin, 46-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии, врачам пришлось ампутировать ей обе ноги.

1 июля в Монако задержали иностранца, который может быть связан с покушением на украинского бизнесмена.

29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека - украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его 13-летний сын, а также на тот момент неназванная женщина.

Сообщалось, что спутница Ермолаева получила тяжелые ранения ног и находится в критическом состоянии. По данным СМИ, официальная жена бизнесмена не пострадала.

Версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева в Монако рассматривается как приоритетная в рамках расследования.