Москва2 июл Вести.Жители Монако пытались помочь предпринимателю Вадиму Ермолаеву, ставшему жертвой взрыва, и его спутнице с сыном до приезда скорой. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал местный житель Сильвано Ипполито.

По словам жителя Монако, его жена пыталась остановить кровь у Анны Насобиной и сделала ей искусственное дыхание.

Это была сцена, как на войне, это было катастрофично, это было ужасно. Моя жена вмешалась и, пока не приехала скорая помощь, она, если можно так сказать, сделала жгуты своими руками, потому что у нее больше ничего не было. А в конце она делала искусственное дыхание "рот в рот", чтобы дать ей кислород, потому что она была практически без сознания сообщил Сильвано Ипполито

Также очевидец рассказал другие подробности трагедии.

Мужчина вышел из здания примерно через десять минут. Он шатался, был ранен и обожжен. Попытавшись выйти, он рухнул, кажется, даже не смог спуститься по ступенькам и упал на мою жену и одного из пожарных. Он был жив, но у него был разорван живот. Тем не менее, он оставался жив. А вот женщину, если честно, я тогда считал погибшей вспомнил Сильвано Ипполито

Жительница Монако Елена Перевай также поделилась воспоминаниями о случившемся.

Я услышала хлопок, у меня заложило уши. Просто был такой мощный взрыв. А у меня затряслись стекла в душе. Очень много было грязи, пыли, стекла. Ребенок один окровавленный был около бордюра, он лежал еле живой, в шоке. А его мама - Анна Насобина... она лежала на крыльце рассказала очевидец

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Трое человек получили серьезные ранения. Один из них – Вадим Ермолаев, бывший гражданин Украины, отказавшийся от гражданства, а ныне – гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских предпринимателей. Также ранения получила спутница бизнесмена - дочь экс-зампрокурора Днепропетровской области Анна Насобина и их 13-летний сын.