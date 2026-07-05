Очевидец теракта в Монако рассказал, как его жена спасала пострадавшую Житель Монако рассказал, как его жена оказала первую помощь жертве теракта

Москва5 июл Вести.Сильвано Ипполито, живущий напротив места теракта в Монако, рассказал, как его супруга пыталась оказать первую помощь пострадавшей при взрыве Анне Насобиной, которая сопровождала украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом он сообщил информационной службе "Вести".

По словам мужчины, его жена работает в скорой помощи и, увидев произошедшее, она первая бросилась реанимировать пострадавшую, на которую пришелся основной удар.

Моя жена, пока не приехала скорая помощь, сделала жгуты своими руками, потому что у нее больше ничего не было. Она делала искусственное дыхание, потому что женщина была практически без сознания. И в конце у моей жены руки были изрезаны осколками стекла, которые застряли в ранах. Мужчина вышел из здания примерно через десять минут. Он шатался, был ранен и обожжен. Он был жив, но у него был разорван живот. Это была сцена, как на войне, это было катастрофично, это было ужасно заявил Ипполито

Инцидент произошел вечером 29 июня в подъезде жилого дома, куда заходили Ермолаев и Насобина.

Ранее сообщалось, что Ермолаев вышел из комы после покушения.