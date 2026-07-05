ИС "Вести" показала кадры с места покушения на Ермолаева в Монако Журналист ИС "Вести" Попова показала кадры с места теракта в Монако

Москва5 июл Вести.Журналист ИС "Вести" Анастасия Попова показала кадры с места покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Попова описала, как развивались события в день теракта 29 июня, когда Ермолаев, его 13-летний сын и спутница направлялись в сторону дома.

После ужина в ресторане все трое возвращались домой пешком. В Монако так удобнее. Они поднялись на вот этом общественном лифте, вышли здесь, оказались на улице. Отсюда до квартиры буквально 200 метров пешком. Несколько дней подряд главная подозреваемая приходила сюда и проводила так называемую разведку местности. В день, когда она заложила бомбу, она сидела вот на этой скамейке, отсюда как раз виден лифт. Как только она увидела своих жертв, то сразу поднялась по этой дорожке, которая ведет непосредственно к дому, и первой оказалась у крыльца. Из большой сумки для продуктов она достала замаскированное взрывное устройство и оставила у входа в подъезд рассказала Попова

Ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник заявил, что женщина, подозреваемая в организации взрыва, была найдена в Германии.