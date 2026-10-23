Москва23 окт Вести.Во время протестов во Франции все с нетерпением ожидали сакральной жертвы с одной или с другой стороны, через которую можно раздуть "нескончаемое пламя". Об этом в интервью ИС "Вести" заявила главный редактор литературного альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Все с нетерпением, как это ни прискорбно отмечать, ожидали какую-нибудь сакральную жертву с одной или с другой стороны, через которую можно раздуть уже нескончаемое пламя бесконечных протестов, где уже никто не помнит, с чего все началось. Каждый протестует в своей области, выдвигая все новые требования, в результате все вместе оказывается в шуме, грохоте пожарах и безобразиях заявила журналистка

Она напомнила, что трагедия произошла этим утром, в городе Трапп, мэр которого известен своими связями с исламистами.

Три минуты спустя было названо официально, что это расистское преступление. Разжигающая расовую ненависть и ненависть, конечно же, исламофобия, ну и все, что следует... В принципе, в двух словах, вся ситуация может быть просто подведена к одному итогу, это сейчас всей вот этой левогашистской идеологии предъявлены сразу все счета за всю истекшую и истекающую здравым смыслом, демагогию в данный момент одновременно уточнила Кондратьева-Сальгеро

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в городе Траппе, расположенном в департаменте Ивелин неподалеку от Парижа погиб человек и четверо пострадали. Уточняется, что нападавший стрелял из машины. Его задержали в коммуне Куаньер. Его личность пока не называется. Полиция устанавливает обстоятельства и мотивы нападавшего.