Москва13 октВести.Генеральное консульство РФ на Бали предупредило россиян о возможных перебоях в работе автозаправок и заторах на дорогах острова на фоне нехватки топлива, порекомендовав воздержаться от необязательных поездок. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.
Дипломаты призвали учитывать возможные сбои в работе автозаправочных станций и отсутствие отдельных видов топлива, заранее планировать маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу и перед поездками уточнять актуальную дорожную обстановку, особенно при планировании трансферов в аэропорт.
Соотечественников также призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей острова и транспортных служб.
По информации местных СМИ, на Бали наблюдается дефицит бензина. Портал detikBali написал, что в округе Бадунг водителям приходится ждать своей очереди больше часа, а очереди машин выходят на проезжую часть, мешая движению.
С утра [13 октября] пусто. Бензина нет. Чтобы купить "Пертамакс", приходится стоять в длинной очередирассказал порталу один из местных жителей в округе Клунгкунг
Согласно сведениям detikBali, нехватка топлива охватила 14 заправок в округе Джембрана.
В свою очередь, губернатор Бали И Ваян Костер заявил, что ситуацию спровоцировала паника среди местных жителей, одновременно бросившихся заправляться, и заверил, что поставки топлива нормализуются в течение одного-двух дней.