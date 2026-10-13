Генконсульство РФ предупредило россиян о проблемах с бензином на Бали

На Бали топливный дефицит: россиян предупредили о перебоях в работе заправок Генконсульство РФ предупредило россиян о проблемах с бензином на Бали

Москва13 окт Вести.Генеральное консульство РФ на Бали предупредило россиян о возможных перебоях в работе автозаправок и заторах на дорогах острова на фоне нехватки топлива, порекомендовав воздержаться от необязательных поездок. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

Дипломаты призвали учитывать возможные сбои в работе автозаправочных станций и отсутствие отдельных видов топлива, заранее планировать маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу и перед поездками уточнять актуальную дорожную обстановку, особенно при планировании трансферов в аэропорт.

Соотечественников также призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей острова и транспортных служб.

По информации местных СМИ, на Бали наблюдается дефицит бензина. Портал detikBali написал, что в округе Бадунг водителям приходится ждать своей очереди больше часа, а очереди машин выходят на проезжую часть, мешая движению.

С утра [13 октября] пусто. Бензина нет. Чтобы купить "Пертамакс", приходится стоять в длинной очереди рассказал порталу один из местных жителей в округе Клунгкунг

Согласно сведениям detikBali, нехватка топлива охватила 14 заправок в округе Джембрана.

В свою очередь, губернатор Бали И Ваян Костер заявил, что ситуацию спровоцировала паника среди местных жителей, одновременно бросившихся заправляться, и заверил, что поставки топлива нормализуются в течение одного-двух дней.