Antara: волны размывают один из самых известных пляжей острова Бали Куту

Волны размывают один из самых известных пляжей Бали Antara: волны размывают один из самых известных пляжей острова Бали Куту

Москва12 окт Вести.Один из самых известных пляжей индонезийского острова Бали - Куту – размывают волны, сообщило агентство Antara со ссылкой на данные властей провинции. Береговая линия там отступает примерно на 1,9 метра в год.

Песчаная полоса, которой пользуются туристы, становится уже​​​. Сильные волны повреждают пешеходные дорожки, ограждения и участки работы торговцев, а экстремальная погода усугубляет эрозию говорится в сообщении

Экс-президент Индонезии, председатель руководящего совета Национального агентства исследований и инноваций Мегавати Сукарнопутри,посетила пляж 11 октября. Она отметила, что такими островными государствами, как Индонезия, все сильнее ощущаются угрозы глобального потепления и таяния полярных льдов.

Сукарнопутри призвала ученых, ведомства, а также местные власти выработать совместные решения для защиты побережья.

Эрозия затронула около 30% береговой линии Бали, общая протяженность которой превышает 1,3 тысячи километров, отметил представитель министерства общественных работ Трионо Джуноасмоно.

Приоритетное внимание властей сейчас направлено на строительство волноломов в южной части пляжа Кута. Эти сооружения, как следует из материала, должны ослабить воздействие волн, а также помочь сохранить побережье и туристическую инфраструктуру.