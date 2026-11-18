Власти Бали выясняют причины окрашивания речной воды в розовый цвет Власти Бали выясняют, почему вода у пляжа стала приобрела розовый цвет

Москва18 ноя Вести.Власти индонезийского острова Бали проводят проверку после того, как вода в реке возле пляжа Бебаю приобрела насыщенный розовый оттенок. Об этом сообщила газета Bali Post со ссылкой на руководителя экологической службы округа Карангасем И Маде Вигуну.

По его словам, специалисты обследовали участок реки в деревне Лабасари после жалоб местных жителей и публикации видеозаписей необычного явления в социальных сетях.

На месте мы обнаружили речную воду насыщенного розового цвета и почувствовали резкий запах, напоминающий аммиак и серу сказал Вигуна

Сотрудники службы взяли пробы воды в трех местах: непосредственно на участке с изменившимся цветом и еще в двух точках выше по течению. По предварительной оценке специалистов, розовый оттенок мог появиться из-за массового размножения микроводорослей.

Вблизи реки расположены креветочные хозяйства, однако возможная связь их деятельности с изменением цвета воды пока не установлена.