Москва21 окт Вести.Управление по чрезвычайным ситуациям индонезийского острова Бали призвало жителей экономить воду из-за угрозы засухи.

Экономьте воду в качестве меры предосторожности в сухой сезон отмечает Управление

Предупреждение действует с 21 по 31 октября. В ряде районов острова объявлены различные уровни опасности наступления засухи.

Населению предписали не сжигать мусор и растения, не бросать непотушенные окурки, а перед уходом из дома отключать электроприборы от розеток и гасить благовония.

По прогнозу, в последнюю неделю октября в некоторых районах Бали возможны небольшие дожди.

Между тем туристы начали раньше срока покидать Бали и Индонезию на фоне топливного кризиса в стране.