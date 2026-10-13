На Бали закончился бензин: у редких работающих АЗС выстроились очереди На индонезийском острове Бали заправки остались без топлива

Москва13 окт Вести.На индонезийском острове Бали возник острый дефицит топлива: на большинстве заправок закончился бензин, а у работающих АЗС образовались длинные очереди. Об этом сообщает SHOT.

Перебои затронули популярные туристические районы — Убуд, Улувату, Куту и Денпасар. По сообщениям очевидцев, ожидание заправки может занимать больше часа, а очереди мешают движению. Туристы, в том числе из России, сталкиваются с отменой экскурсий и проблемами с вызовом такси.

Для пополнения запасов к острову прибыл танкер примерно с 20 тысячами кубометров нефтепродуктов. Власти рассчитывают стабилизировать ситуацию в ближайшие дни после поступления новых партий топлива.