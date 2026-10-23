В Неаполе почти все АЗС стоят без топлива из-за забастовки перевозчиков

Неаполь охватил топливный кризис: бензина нет на 95% АЗС В Неаполе почти все АЗС стоят без топлива из-за забастовки перевозчиков

Москва23 окт Вести.Почти 95% автозаправочных станций в районе Неаполя пустуют – бензина нет из-за протестов автоперевозчиков. Об этом информирует агентство ANSA.

Из-за нехватки топлива отменяются рейсы общественного транспорта и междугородные автобусы. Под угрозой оказались перевозки на автомобилях скорой помощи, отмечаются перебои с вывозом мусора.

Главная проблема на данный момент — топливо: бастующие дальнобойщики по-прежнему блокируют выезд автоцистерн с нефтеперерабатывающих заводов в восточном Неаполе, в результате чего 95% АЗС в регионе пустуют сообщается в публикации

Автомобили стоят в длинных очередях, также были зафиксированы случаи спекуляции, когда бензин и дизельное топливо продавались вдвое дороже средней стоимости – по €4 за литр. Эти факты расследует Финансовая гвардия Италии, передает агентство.

Забастовка итальянских автоперевозчиков длится уже больше недели. В начале акции водители грузовиков перекрыли автострады на юге Италии и на Сицилии. Так они выражали свой протест против роста цен на топливо.

Из-за забастовки возникли проблемы со снабжением продуктами питания ряда южных областей страны, в магазинах опустели полки с овощами, фруктами и скоропортящимися товарами, а некоторые предприятия приостановили работу из-за отсутствия сырья.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель поразилась, увидев пустые полки в итальянском супермаркете.