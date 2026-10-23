Москва23 октВести.Почти 95% автозаправочных станций в районе Неаполя пустуют – бензина нет из-за протестов автоперевозчиков. Об этом информирует агентство ANSA.
Из-за нехватки топлива отменяются рейсы общественного транспорта и междугородные автобусы. Под угрозой оказались перевозки на автомобилях скорой помощи, отмечаются перебои с вывозом мусора.
Главная проблема на данный момент — топливо: бастующие дальнобойщики по-прежнему блокируют выезд автоцистерн с нефтеперерабатывающих заводов в восточном Неаполе, в результате чего 95% АЗС в регионе пустуютсообщается в публикации
Автомобили стоят в длинных очередях, также были зафиксированы случаи спекуляции, когда бензин и дизельное топливо продавались вдвое дороже средней стоимости – по €4 за литр. Эти факты расследует Финансовая гвардия Италии, передает агентство.
Забастовка итальянских автоперевозчиков длится уже больше недели. В начале акции водители грузовиков перекрыли автострады на юге Италии и на Сицилии. Так они выражали свой протест против роста цен на топливо.
Из-за забастовки возникли проблемы со снабжением продуктами питания ряда южных областей страны, в магазинах опустели полки с овощами, фруктами и скоропортящимися товарами, а некоторые предприятия приостановили работу из-за отсутствия сырья.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель поразилась, увидев пустые полки в итальянском супермаркете.