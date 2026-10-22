Меркель поразилась пустым полкам в итальянском супермаркете Mattino: Ангелу Меркель удивили пустые полки в супермаркете на юге Италии

Москва22 окт Вести.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была удивлена пустым полкам в супермаркете, который посетила во время отпуска на юге Италии, сообщила газета Mattino.

Меркель прилетела в аэропорт Неаполя, чтобы затем отправиться на отдых в город Равелло в регионе Кампания. По пути она решила купить продукты в супермаркете сети Conad в Кава-де-Тиренни.

Во время визита бывший канцлер поинтересовалась, почему некоторые полки были частично пустыми, особенно в отделах фруктов и овощей. Ей объяснили, что причина - проходящие в эти дни протесты перевозчиков говорится в публикации

Ранее на юге Италии транспортные компании начали забастовки из-за высоких цен на топливо. По данным издания Fatto Quotidiano, из-за протестов в магазинах Кампании начали заканчиваться основные продукты питания.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с ИС "Вести" отметил, что из-за высоких цен на топливо итальянские компании стали неконкурентоспособными, и призвал правительство республики вернуться к покупке энергоносителей из России.