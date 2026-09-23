Ограничения на продажу топлива вернули на части АЗС Забайкалья

В Забайкалье вернули ограничения на продажу топлива Ограничения на продажу топлива вернули на части АЗС Забайкалья

Москва23 сен Вести.В Забайкалье на части автозаправочных станций вернули ограничения на продажу топлива. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

Всего на территории края функционируют 250 АЗС, отпуск бензина физлицам осуществляется на 249.

На 42 АЗС БРК ограничения на АИ-92, АИ-95 15 л в бак... На 13 АЗС "Петровскнефтепродукт" ограничения на АИ-92 и Аи-95 лимит 20 л... На 73 АЗС "Нефтемаркет" в населенных пунктах АИ-92: 15 л, АИ-95-20 л. Фед трассы: АИ-92 20 л, АИ-95 – 30 л говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Без ограничений топливо продается на 106 автозаправках, также они не распространяются на ДТ.

Дефицит топлива появился в Забайкалье летом 2026 года, из-за непростой ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, был создан оперативный штаб. Позже власти заявили, что положение улучшилось, в том числе за счет усиления поставок.