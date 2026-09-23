Москва23 сенВести.В Забайкалье на части автозаправочных станций вернули ограничения на продажу топлива. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.
Всего на территории края функционируют 250 АЗС, отпуск бензина физлицам осуществляется на 249.
На 42 АЗС БРК ограничения на АИ-92, АИ-95 15 л в бак... На 13 АЗС "Петровскнефтепродукт" ограничения на АИ-92 и Аи-95 лимит 20 л... На 73 АЗС "Нефтемаркет" в населенных пунктах АИ-92: 15 л, АИ-95-20 л. Фед трассы: АИ-92 20 л, АИ-95 – 30 лговорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
Без ограничений топливо продается на 106 автозаправках, также они не распространяются на ДТ.
Дефицит топлива появился в Забайкалье летом 2026 года, из-за непростой ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, был создан оперативный штаб. Позже власти заявили, что положение улучшилось, в том числе за счет усиления поставок.