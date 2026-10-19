Туристы на Бали досрочно выезжают из отелей из-за нехватки топлива Туристы досрочно покидают отели на острове Бали из-за топливного кризиса

Москва19 окт Вести.Туристы, отдыхающие на острове Бали в Индонезии, начали раньше срока покидать отели на фоне топливного кризиса. Такое мнение выразил председатель Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии (PHRI) в округе Карангасем И Ваян Кариаса в беседе с изданием Bali Post.

По словам главы местного отделения PHRI, некоторые люди выселяются из гостиниц на три дня раньше.

Они выезжают раньше и предпочитают останавливаться поближе к аэропорту сказал Кариаса

Он отметил, что причиной этого может быть разразившийся на острове топливный кризис. Туристы опасаются, что в условиях дефицита бензина окажутся без транспорта вдали от аэропорта.

Некоторые туристы и вовсе отменяют бронирования, добавил Кариаса.

Ранее стало известно, что из-за топливного кризиса школьники на Бали перешли на дистанционное обучение.