В Аджмане полицейские выводят туристов из моря из-за нефтяного загрязнения Полиция ОАЭ потребовала от туристов покинуть загрязненный пляж в Аджмане

Москва29 окт Вести.В эмирате Аджман в ОАЭ полицейские выводят туристов, в том числе россиян, из воды из-за нефтяного загрязнения побережья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, туристов заранее предупредили о запрете на купание, но утром отдыхающие все же вышли на пляж. Позже они почувствовали резкий запах и заметили загрязнение в воде. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой, а полиция потребовала уйти и с берега. Причины и масштаб загрязнения официально уточняются.

Ранее сообщалось о закрытии пляжей на участке от Шарджи до Рас-эль-Хаймы после разлива мазута. По данным СМИ, нефтяное пятно растянулось примерно на 40 километров.