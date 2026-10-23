В ОАЭ вынужденно закрывают пляжи Пляж Аль-Хамрия в Шардже закрыли из-за из-за угрозы нефтяного загрязнения

Москва23 окт Вести.В Шардже (ОАЭ) временно закрыли пляж Аль-Хамрия из-за угрозы загрязнения нефтью после разлива с морского танкера. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата Шарджа.

Пляж закрыт в качестве меры предосторожности. О точном количестве разлившейся нефти не сообщается.

Ранее СМИ сообщали, что власти ОАЭ заметили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн 23 октября. Все пляжи и прибрежные зоны в этом районе закрыты.

Отмечалось, что специалисты оценивают ситуацию и определяют необходимые меры по обеспечению безопасности и защите морской среды.