Москва23 октВести.В Шардже (ОАЭ) временно закрыли пляж Аль-Хамрия из-за угрозы загрязнения нефтью после разлива с морского танкера. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата Шарджа.
Пляж закрыт в качестве меры предосторожности. О точном количестве разлившейся нефти не сообщается.
Ранее СМИ сообщали, что власти ОАЭ заметили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн 23 октября. Все пляжи и прибрежные зоны в этом районе закрыты.
Отмечалось, что специалисты оценивают ситуацию и определяют необходимые меры по обеспечению безопасности и защите морской среды.