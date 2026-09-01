Саудовское судно SIDR остановили при проходе южной части Ормузского пролива Press TV: саудовский танкер задержан при проходе южной части Ормузского пролива

Москва1 сен Вести.Саудовский нефтяной танкер SIDR был остановлен во время прохождения через южную часть Ормузского пролива после активации автоматической идентификационной системы. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Гигантский саудовский нефтяной танкер SIDR, способный перевозить 2 миллиона баррелей, был остановлен при прохождении южной части Ормузского пролива после активации его автоматической идентификационной системы говорится в сообщении телеканала

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Индийском океане.

Другие подробности произошедшего, включая причины остановки судна и дальнейший статус танкера, в приведенном сообщении не уточняются.