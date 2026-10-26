Москва26 октВести.Часть популярных у россиян отелей эмирата Рас-эль-Хайма закрыли пляжи. Причиной стал разлив нефти с танкера в Персидском заливе, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как сообщает РСТ, пляжи закрыли следующие отели: Rixos Bab Al Bahar, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island, InterContinental Ras Al Khaimah, Movenpick Resort Al Marjan, Waldorf Astoria, Ritz-Carlton Ras Al Khaimah Al Hamra Beach, Sofitel RAK и Al Hamra Residences.
При этом пляжи SO, Anantara, Cove Rotana и Rixos Al Mairid продолжают работать.
Разлив нефти с танкера у побережья между Шарджей и Рас-эль-Хаймой произошел 23 октября. Уже на следующий день департамент общественных служб Рас-эль-Хаймы объявил о закрытии пляжей эмирата до дальнейшего уведомления.
Рас-эль-Хайма пользуется популярностью у российских туристов. В 2025 году там отдохнули свыше 220 тыс. туристов из РФ. Высокий сезон в ОАЭ длится с октября по апрель.