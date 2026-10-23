Москва23 окт Вести.Власти Объединенных Арабских Эмиратов заметили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды страны.

Уточняется, что все пляжи и прибрежные зоны в этом районе закрыты, пока специалисты не оценят риски и не определят необходимые меры по обеспечению безопасности и защите морской среды.

Еще один инцидент с разливом нефти ранее произошел после удара по судну в районе Ормузского пролива. Тогда крупное нефтяное пятно достигло берегов иранского острова Кешм.