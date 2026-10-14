DetikBali: школы на Бали переходят на онлайн-обучение из-за кризиса с топливом

Школьники на Бали перешли на дистанционное обучение из-за кризиса с топливом DetikBali: школы на Бали переходят на онлайн-обучение из-за кризиса с топливом

Москва14 окт Вести.Школы в индонезийском городе Денпасар на острове Бали переходят на дистанционное обучение из-за кризиса с топливом, сообщил портал DetikBali.

Глава управления образования и культуры Денпасара Анак Агунг Геде Виратама заявил, что школы всех уровней в Денпасаре на Бали переходят на онлайн-обучение с 15 по 17 октября. Данная политика была принята в связи с ожидаемым дефицитом топлива, который может нарушить передвижение учителей, педагогического персонала и учащихся. Кроме того, ожидается, что онлайн-обучение обеспечит непрерывность учебного процесса.

Все частные и государственные образовательные учреждения города Денпасар должны перейти на онлайн-обучение с четверга, 15 октября 2026 года, по субботу, 17 октября 2026 года написал Виратама в своем циркуляре

Виратама призвал всех руководителей образовательных учреждений соблюдать положения циркуляра для обеспечения оптимального обучения.

Глава управления образования и культуры Денпасара И Ньоман Суриаван, в свою очередь, заявил, что онлайн-обучение школьников будет осуществляться двумя способами: с помощью заданий и виртуальных встреч через Zoom.

Ранее сообщалось, что на острове Бали возник острый дефицит топлива: на большинстве заправок закончился бензин, а у работающих АЗС образовались длинные очереди.