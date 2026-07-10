В Новосибирской области сотрудников переводят на удаленку для экономии бензина

В Новосибирской области из-за дефицита топлива сотрудников переводят на удаленку В Новосибирской области сотрудников переводят на удаленку для экономии бензина

Москва10 июл Вести.В Новосибирской области из-за дефицита бензина и дизеля ввели режим повышенной готовности. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Исполняющий обязанности губернатора Константин Хальзов подписал соответствующее постановление.

В документе, опубликованном на сайте правительства Новосибирской области, говорится, что организациям, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением населения, рекомендуется перевести персонал на удаленку и сократить расход топлива.

Рекомендовать организациям (работодателям) независимо от форм собственности, не связанным с жизнеобеспечением населения, перевести сотрудников (работников) на дистанционный режим работы, уменьшить расход топлива в целях снижения объемов потребления топлива, не допустив нарушения социальных, экономических процессов и требований законодательства, до отмены режима повышенной готовности отмечается в документе

Режим введен 8 июля и будет действовать до особого распоряжения.

Муниципалитеты обязаны обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и коммунальных служб, а также подготовить резервные источники питания на социально значимых объектах. Областным чиновникам и подведомственным учреждениям предписано экономить горючее.

Владельцам АЗС следует ежедневно публиковать данные о наличии топлива, а нефтяным компаниям – в приоритетном порядке снабжать экстренные и аварийные службы.

Жителей региона просят ограничить поездки на личных автомобилях.

Цены на бензин и ситуация с наличием топлива на АЗС остаются на контроле властей.