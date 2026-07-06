До 30 литров бензина действует лимит на АЗС в Новосибирской области

Лимиты на продажу топлива изменили в Новосибирской области До 30 литров бензина действует лимит на АЗС в Новосибирской области

Москва6 июл Вести.В Новосибирской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией с бензином. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в MAX.

Был изменен лимит одной заправки на АЗС до 30 литров бензина или 60 литров дизеля.

Для организации гарантированной стабильной работы экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта в регионе введен режим повышенной готовности отмечается в сообщении

Накануне сообщалось, что власти региона призвали обеспечить разумную экономию топлива.