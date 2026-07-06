Москва6 июлВести.В Новосибирской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией с бензином. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в MAX.
Был изменен лимит одной заправки на АЗС до 30 литров бензина или 60 литров дизеля.
Для организации гарантированной стабильной работы экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта в регионе введен режим повышенной готовностиотмечается в сообщении
Накануне сообщалось, что власти региона призвали обеспечить разумную экономию топлива.