В Анапе полицейские проводят проверку из-за розовых голубей на улицах

В Анапе полиция заинтересовалась голубями неестественного розового цвета В Анапе полицейские проводят проверку из-за розовых голубей на улицах

Москва19 авг Вести.В Анапе полиция проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с птицами – на улицах города появились голуби неестественного розового цвета. Об этом сообщил отдел МВД России по городу на платформе MAX.

По данным правоохранителей, пост с признаками нарушений был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ОМВД России по г. Анапе выявлен пост, содержащий признаки возможного жестокого обращения с птицами. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Пользователи предположили, что птиц могли окрасить для фотосъемки с туристами.