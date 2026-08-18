В Анапе объявлена опасность атаки дронов В Анапе действует режим угрозы атаки БПЛА

Москва18 авг Вести.В Анапе действует режим угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила мэрия города на платформе MAX.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА говорится в публикации

При включении сирен жителям рекомендуют укрыться в помещении без окон, не пользоваться лифтами и держаться дальше от окон и дверей.

Тем, кто находится на улице, советуют спуститься в цокольный этаж, подвал или подземную парковку. Укрываться у стен многоквартирных домов, в автомобиле или в остановочных павильонах опасно. Водителям рекомендовано остановиться, покинуть машину и найти укрытие.

Запрещено фотографировать и снимать дроны, работу ПВО и спецслужб.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала и следить за официальными источниками.

В экстренных случаях следует звонить по единому номеру 112.