Москва18 авгВести.В Анапе действует режим угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила мэрия города на платформе MAX.
Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛАговорится в публикации
При включении сирен жителям рекомендуют укрыться в помещении без окон, не пользоваться лифтами и держаться дальше от окон и дверей.
Тем, кто находится на улице, советуют спуститься в цокольный этаж, подвал или подземную парковку. Укрываться у стен многоквартирных домов, в автомобиле или в остановочных павильонах опасно. Водителям рекомендовано остановиться, покинуть машину и найти укрытие.
Запрещено фотографировать и снимать дроны, работу ПВО и спецслужб.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала и следить за официальными источниками.
В экстренных случаях следует звонить по единому номеру 112.