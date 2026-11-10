Москва10 нояВести.Посольство РФ в Шри-Ланке призвало российских туристов выбирать для купания только безопасные и специально обозначенные места. Заявление диппредставительство передало агентству ТАСС после сообщения о гибели гражданина России, утонувшего во время купания в Индийском океане.
В посольстве сообщили, что им известно о трагическом инциденте. Сотрудники консульского отдела занимаются оформлением необходимых документов и оказывают помощь в решении связанных с происшествием вопросов.
Роспосольство призывает граждан в период отпусков выбирать для отдыха на воде только безопасные и обозначенные для купания местаговорится в сообщении
Инцидент произошел накануне у побережья курортного города Бентота на юго-западе Шри-Ланки. По данным полиции, 30-летний россиянин не справился с сильными волнами. Местные правоохранительные органы начали расследование после получения заявления о происшествии.