Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян купаться только в безопасных местах

Россиян в Шри-Ланке призвали выбирать безопасные места для купания Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян купаться только в безопасных местах

Москва10 ноя Вести.Посольство РФ в Шри-Ланке призвало российских туристов выбирать для купания только безопасные и специально обозначенные места. Заявление диппредставительство передало агентству ТАСС после сообщения о гибели гражданина России, утонувшего во время купания в Индийском океане.

В посольстве сообщили, что им известно о трагическом инциденте. Сотрудники консульского отдела занимаются оформлением необходимых документов и оказывают помощь в решении связанных с происшествием вопросов.

Роспосольство призывает граждан в период отпусков выбирать для отдыха на воде только безопасные и обозначенные для купания места говорится в сообщении

Инцидент произошел накануне у побережья курортного города Бентота на юго-западе Шри-Ланки. По данным полиции, 30-летний россиянин не справился с сильными волнами. Местные правоохранительные органы начали расследование после получения заявления о происшествии.