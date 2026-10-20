Москва20 октВести.Москвичка Эльнара приехала в Индонезию на отдых и получила травму во время занятий серфингом. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
По словам девушки, она пыталась поймать волну, когда рядом оказались двое парней. Один из них отпустил свою доску, та ударила девушке в ногу и воткнулась краем прямо в ягодицу.
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Девушка пожаловалась, что виновник происшествия дал ей свой номер телефона без одной цифры, и она не может с ним связаться, чтобы потребовать денег на оплату лечения.