В Москве девушка села на шпагат в баре и порвала сухожилие мышцы бедра

Москвичка порвала сухожилие, сев на шпагат во время отдыха с подругами в баре В Москве девушка села на шпагат в баре и порвала сухожилие мышцы бедра

Москва13 ноя Вести.Москвичка во время отдыха с подругами в баре неудачно села на шпагат и порвала сухожилие мышцы бедра. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, 26-летняя Надя, показав акробатический прием, почувствовала резкую боль в бедре. Друзья отвезли ее в травмпункт, но после осмотра девушка усомнилась в диагнозе и отправилась к другому врачу.

За несколько дней, как сообщается, она посетила нескольких медиков, пока не добилась окончательного диагноза: полный разрыв сухожилия полусухожильной мышцы правого бедра. Девушке пришлось временно переехать к родителям, самостоятельно одеваться и раздеваться она не может и ходит на костылях.